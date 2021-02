Der Tourismusverband "Liebliches Taubertal" hat jetzt sein Jubiläumsprogramm bekannt gegeben. Die Organisation feiert in diesem Jahr ihr 70. Jubiläum. Die Veranstaltungen sollen mit einer digitalen Weinprobe am 10. April starten. Es werden Weine aus dem württembergischen und fränkischen Teil des Taubertals verkostet, die vorher gekauft werden können. Geplant seien zudem ein "Fröhlicher Weinberg", ein "Kulinarischer Spaziergang", der "Autofreie Sonntag", eine "Oldtimerausfahrt" und die "Taubertäler Wandertage". Sollten Veranstaltungen corona-bedingt nicht stattfinden können, will sie der Tourismusverband in das zweite Halbjahr verlegen. Für das Jubiläum "70 Jahre Liebliches Taubertal" wurde ein Flyer aufgelegt.