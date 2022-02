Die Götzenturmbrücke: Der Liebespunkt in Heilbronn

per Mail teilen

Die Götzenturmbrücke in Heilbronn ist ein beliebter Liebespunkt der Region. Gegründet vor zwölf Jahren von Ingrid und Hans Hey, liegt am Valentinstag besonderes Augenmerk auf der romantischen Brücke.

Zu ihrer Goldenen Hochzeit vor zwölf Jahren bekamen Ingrid und Hans Hey von ihrer Tochter ein Liebesschloss geschenkt. Nach Rücksprache mit der Stadt hängten sie es an die Götzenturmbrücke, die das Heilbronner Zentrum mit der Bahnhofsvorstadt für Fußgänger und Radfahrer verbindet.

Ihr Liebesschloss an Brücken in Paris oder Köln zu hängen, die schon voll mit anderen Schlössern waren - das kam für die beiden Heilbronner Turteltäubchen nicht in Frage.

"Wir sind zwei überzeugte Heilbronner, wir werden doch niemals ein Schloss woanders aufhängen!"

20.000 Liebesschlösser

Inzwischen hängen rund 20.000 Liebesschlösser an der Götzenturmbrücke. Stolz sind sie, sagen die beiden Liebespaten, dass sich das Ganze so entwickelt hat und dass sie mit einem einzigen Schlösschen so etwas Großes losgetreten haben.

Seitdem kümmern sich Ingrid und Hans Hey um die Heilbronner "Liebesbrücke" und sind sich dabei für nichts zu schade: Mit Nagellackentferner oder Fleckenteufel geht's auch mal hartnäckigen Aufklebern und Schmierereien an den Kragen.

Valentinstagsaktion der Stadt Heilbronn

Auch die Stadt unterstützt den Heilbronner Liebespunkt: Zum Valentinstag wurden hier bisher meistens Rosen verteilt, in diesem Jahr gibt es Blumensamen zum Mitnehmen.