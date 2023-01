Lidl: Mehr Rücksicht auf Kindergesundheit bei Produktwerbung

In Zukunft will Lidl auf Werbung ungesunder Produkte verzichten, die sich an Kinder richten. Dazu zählen besonders zucker- und fetthaltige Waren.

Der Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) will künftig bei der Werbung seiner Eigenmarkenprodukte mehr Rücksicht auf die Gesundheit von Kindern nehmen. Dazu zählen überzuckerte Joghurts oder Getränke, aber auch Schokolade. Eine Ausnahme soll für Aktionsartikel zu Weihnachten, Ostern oder Halloween geben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Lidl folgt Empfehlung der WHO

Lidl will nach eigenen Angaben bis Ende 2025 nur noch solche Lebensmittel für Kinder in attraktiver Verpackung verkaufen, die die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für gesunde Nahrung erfüllen. Lidl setze damit als erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler eine entsprechende Empfehlung der WHO um, betonte der Discounter.