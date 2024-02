Lidl will eigene Containerschiffe kaufen

per Mail teilen

Der Lebensmittel-Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) plant den Kauf eigener Container-Schiffe. Damit will er unabhängiger von Lieferketten werden.

Ein Anlass für die Pläne seien die Engpässe während der Pandemie gewesen, berichtet die Lebensmittelzeitung. Ein weiterer die Havarie des Containerschiffs "Ever Given", das im vergangenen Jahr sechs Tage lang den Suez-Kanal blockiert hatte.

Vergleichsweise überschaubare Investition

Manfred Stockburger ist Heilbronner Korrespondent der Lebensmittelzeitung. Seit Jahren beobachtet er die Entwicklung der Schwarz-Gruppe, zu der Lidl gehört. Er rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Konzernumsatz von bis zu 140 Milliarden Euro. Da sei die Investition in eine eigene Flotte überschaubar.

"Eine Summe von einem dreistelligen Millionenbetrag schrumpft da gewissermaßen."

Im vergangenen Herbst beteiligte sich die Schwarz-Gruppe an einer IT-Sicherheits-Firma. Dafür habe sie "mal kurz" 500 Millionen auf den Tisch gelegt, so Stockburger weiter.

Die Zentrale der Schwarz-Gruppe in Neckarsulm (Archivbild) dpa Bildfunk Marijan Murat dpa/lsw

Flotte soll "Tailwind" heißen

Auch einen Namen für die Containerschiff-Flotte gebe es schon. Aus der Anmeldung beim Europäischen Markenamt gehe hervor, dass die Fracht unter dem Namen "Tailwind" transportiert werden soll, zu deutsch "Rückenwind". Diese Marke sei auch schon für eventuelle Frachtflugzeuge reserviert worden.

Konzern will langfristig nicht drauflegen

Ob sich mit den eigenen Schiffen auch Geld verdienen lässt, darüber seien sich die Manager noch nicht so recht im Klaren. Handelsexperte Stockburger geht aber davon aus, dass der Konzern langfristig nicht drauflegen will.

Er weist darauf hin, dass Waren für Lidl vor allem in eine Richtung transportiert werden, in der Regel von Fernost zu den Märkten. Um neue Ware zu holen, müssten sie wieder zurückfahren. Und er könne sich nicht vorstellen, dass sie dann leer unterwegs sind. Möglicherweise biete die Schwarz-Gruppe an, auch die Waren anderer zu transportieren.