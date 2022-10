per Mail teilen

Der Lebenmittelkonzern Lidl soll Hühnerfleisch von gequälten Masthühnern verkaufen. Das belegen laut Tierschutzorganisationen Filmaufnahmen aus einem Stall in Niedersachsen.

Der Lebensmittelkonzern Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) wird mit dem Vorwurf konfrontiert, dass in den Läden Hühnerfleisch von zuvor gequälten Masthühnern verkauf wird. Die Tierschutzorganisation Albert Schweitzer Stiftung fordert den Konzern laut Mitteilung auf, Verantwortung für die Zustände bei einem Lieferanten aus Niedersachsen zu übernehmen. Demnach zeigen Videos aus verdeckten Ermittlungen im Sommer 2022, dass die Masthühner in vollen Ställen vor sich "hinvegitieren" würden und Probleme hätten, "sich auf den Beinen zu halten".

Lidl hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Laut den Tierschützern drückt sich Lidl vor richtigem Tierschutz. Lidl-Konkurrent Aldi habe sich bereits zu mehr Tierschutz in der Hühnermast verplichtet.

Kaufland will Haltungsformen kennzeichnen

Die wie Lidl zur Neckarsulmer Schwarz-Gruppe (Kreis Heilbronn) gehörende Lebensmittelkette Kaufland veröffentlichte am Dienstag eine Pressemitteilung zum Schutz der Masthühner. Demnach sollen Geflügelprodukte der Tiefkühl-Eigenmarke mit Stufen der Haltungsform gekennzeichnet werden. Vollständige Transparenz und eine langfristige Verbesserung des Tierwohls seien ein wichtiges Anliegen, heißt es.