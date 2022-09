LIDL muss goldene Schokohasen in der Schweiz aus dem Sortiment nehmen

per Mail teilen

LIDLs Schokohasen sahen denen des Originals von Lindt einfach zu ähnlich. Das entschied zumindest ein Schweizer Gericht. In Deutschland liegt der Fall anders.

Der Discounter LIDL (Stammsitz Bad Wimpfen, Kreis Heilbronn) darf in der Schweiz keine in Goldfolie eingewickelten Schokoladenhasen verkaufen. Das entschied das Bundesgericht der Schweiz. LIDL muss sogar den Bestand vernichten, heißt es. Zwar gebe es Unterschiede zwischen den beiden Produkten, dennoch bestehe eindeutig Verwechslungsgefahr, erklärten die Richter.

In Deutschland darf LIDL Goldhasen verkaufen

Auch in Deutschland geht das Unternehmen Lindt und Sprüngli seit Jahren gerichtlich gegen mutmaßliche Nachahmer vor. 2013 unterlag Lindt allerdings endgültig vor dem Bundesgerichtshof. Die Karlsruher Richter entschieden damals, dass in Deutschland nicht nur die Schweizer Firma Lindt in Goldfolie eingewickelte Schokoladenhasen verkaufen darf.