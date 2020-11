per Mail teilen

Der Discounter Lidl mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ruft Sesam-Snacks zurück, die als "Sondey Granola Bites, 90g" angeboten wurden. Darin enthaltene Sesam-Samen könnten mit einem Pflanzenschutzmittel belastet sein, das in der EU nicht zugelassen ist und als gesundheitsschädlich eingestuft wird. Betroffen sind die 90-Gramm-Produkte "Kokos-Schokolade", "Haselnuss" und "Blaubeere". Das betroffene Produkt eines niederländischen Herstellers sei bei Lidl in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft worden, heißt es.