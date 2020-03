per Mail teilen

Die Hamsterkäufe bei Toilettenpapier lassen Supermärkte zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. Appelle im Internet sind ein Mittel gegen Hamsterkäufe, da heißt es bei Lidl unter anderem: "Denkt in dieser Zeit besonders an Eure Mitmenschen und kauft nur haushaltsübliche Mengen. Es besteht kein Grund zur Bevorratung." Eine Botschaft, die zumindest beim Toilettenpapier manche wohl nicht glauben wollten. Die Folge: Unter anderem in einer Heilbronner Lidl Filiale sichert ein Security-Mitarbeiter den Vorrat und die Vorgabe, nur haushaltsübliche Mengen mitzunehmen.