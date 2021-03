Kaufland und Lidl mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) planen den baldigen Verkauf von Corona-Schnelltests. Sie sollen auch in den Filialen zu haben sein. Der Discounter Lidl verkauft nach eigenen Angaben die Schnelltests seit heute über seine Online-Seite. In einer Mitteilung heißt es, das Angebot sei ein "wichtiger Schritt zum Schutz der Bevölkerung vor dem Virus". Auch Aldi hat mit dem Verkauf von Schnelltests in den Filialen begonnen. Weitere Supermarktketten und Discounter wollen nachziehen.