Verletzungsgefahr: Discounter Lidl ruft Kartoffeltaschen zurück

Die Supermarktkette Lidl teilt mit, in Kartoffeltaschen der Firma Wernsinger Feinkost könnten Kunststofffremdkörper enthalten sein. Packungen mit zwei MHD sind betroffen.

Der Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) ruft die Kartoffeltaschen des Lieferanten Wernsinger Feinkost wegen akuter Verletzungsgefahr zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass darin Kunststofffremdkörper enthalten seien, teilte die Supermarktkette mit.

In dieser Packung lauern womöglich Kunststofffremdkörper. www.produktwarnung.eu

Produkt war deutschlandweit im Handel

Betroffen ist das Produkt "Harvest Basket Kartoffeltaschen Rinderbacon Emmentaler, 600g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 14. und 15. Juli 2023. Verkauft wurde es bei Lidl in ganz Deutschland. Die Speise könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet, so der Discounter.