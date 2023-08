Lidl warnt vor verkauften Masken

Der Discounter Lidl ruft vier FFP2-Masken eines Herstellers zurück. Die Atemschutzmasken würden keinen ausreichenden Schutz bieten, so der Diskounter.

Lidl Deutschland mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) warnt vor der Nutzung von vier FFP2-Masken. Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes müsse der Discounter die Masken zurückrufen. Die Filterleistung der Masken sei unzureichend, heißt es in der Produktwarnung.

FFP2-Masken eines Lieferanten betroffen

Der Rückruf bezieht sich auf Masken des Lieferanten Pro-Sell Vertriebs GmbH mit Bezeichnungen NM-002 in Farbe weiß (EAN-Code: 4251719902680), NEO-002 in Farbe blau (EAN-Code: 4251719943362), NEO-002 in Farbe grau (EAN-Code: 4251719943447) und NEO-002 in Farbe schwarz (EAN-Code: 4251719943331).

Rückgabe ohne Kassenbon möglich

Die betroffenen Masken können in jeder Lidl-Filiale auch ohne Kassenzettel zurückgegeben werden, teilt das Unternehmen mit.