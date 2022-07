Lidl ruft geriebenen Käse zurück

per Mail teilen

Der Discounter Lidl ruft einen Käse aus dem Kühlregal zurück. Es könnten im "Milbona Emmentaler gerieben, 250g" Kunststoffteilchen enthalten sein.

Nach Angaben des Discounters mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind die Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 8.9.2022 und 10.09.2022 und dem Veterinärkennzeichen DE BY 301 EG betroffen. Betroffen ist der Käse ist vom Hersteller "GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH"mit dem Namen "Milbona Emmentaler gerieben, 250g". Laut Lidl kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Käse "blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind".

Rückgabe in allen Lidl-Filialen möglich

Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Bons erstattet. Der betroffene Käse wurde demnach bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verkauft.