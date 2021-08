Der mutmaßliche Lidl-Paketbomber kommt vor Gericht. Das Landgericht Heidelberg hat den Prozessstart auf den 8. September terminiert. Ein Brief war am 17. Februar in der Lidl Zentrale in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) explodiert und verletzte drei Menschen. Am Vortag gab es bereits eine Explosion beim Getränkehersteller Wild in Eppelheim, ein weiterer Sprengsatz an den Babynahrungs-Hersteller Hipp wurde am Flughafen München abgefangen. Als Täter haben die Ermittler einen 66 Jahre alten Mann aus Ulm ausgemacht. Der Elektriker sitzt in Untersuchungshaft, Gerichtstermine sind bis Mitte November festgesetzt.