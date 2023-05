Lidl knackt Marke von 100.000 Beschäftigten

Der Discounter Lidl will in diesem Jahr die Marke von 100.000 Beschäftigten knacken. Das gab das Unternehmen am Abend an seinem Firmensitz in Bad Wimpfen bekannt. Jens Nising:

Anlass war der Auftakt zum 50.Firmenjubiläum. 1973 begann Lidl mit einem Discountmarkt in Ludwigshafen, jetzt gebe es in Deutschland 3.250 Filialen hat Geschäftsleitungs-Vorsitzender Christian Härtnagel verkündet. Lidl plane eine 20-Wochen-dauernde Geburtstagsfeier, sprich eine Kampagne mit bekannten Gesichtern. Schlager-Star Helene Fischer soll für den Discounter werben, ebenso wie Moderatorin Barbara Schöneberger und Komiker Max Giermann.