Die Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat angekündigt, bundesweit Hunderte von Schnelltestzentren auf ihren Kundenparkplätzen bei Lidl und Kaufland aufbauen zu wollen.

Corona-Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz in Heilbronn SWR

Die kostenlosen Tests auf den Parkplätzen der Supermärkte der Schwarz-Gruppe sollen für mehr Sicherheit sorgen. Nach Unternehmensangaben gingen am Dienstag die ersten Stellen bereits in Betrieb: Bürgerinnen und Bürger können sich seitdem an einer Lidl-Filiale in Heilbronn und einer Kaufland-Filiale in Eppingen (Kreis Heilbronn) testen lassen. Nach und nach soll so ein Netzwerk entstehen, das den "schnellen und einfachen Zugang zu Corona-Schnelltests" ermöglicht. Die Standorte seien so gewählt, dass sie einfach und verkehrsgünstig erreicht werden können.

Anmeldung vor Ort oder online möglich

In den Testzentren könnten sich alle Bürgerinnen und Bürger einmal wöchentlich von Montag bis Samstag kostenfrei testen lassen. Eine Anmeldung vor Ort oder online ist erforderlich.

"Ziel ist es, in den kommenden Wochen mehrere hundert Testzentren in Deutschland aufzubauen und somit ein flächendeckendes Angebot von kostenfreien Tests im Rahmen der Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums zu schaffen." Homepage von Kaufland (30.3.2021)

Zuvor hatte die Drogeriemarktkette DM bereits erste Testzentren in vier Bundesländern in Betrieb genommen, darunter auch in Baden-Württemberg.