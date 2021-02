per Mail teilen

Nach der Explosion einer Briefbombe am Mittwochnachmittag in der Zentrale des Discounters Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Intern hat der Discounter die Mitarbeiter gebeten, zu Hause zu bleiben.

Bisher hat die Polizei keine weiteren Hintergründe zum Sprengsatz bekannt gegeben. Nur so viel: Eine Briefbombe war explodiert, als die Sendung geöffnet wurde. Zwei Menschen wurden dabei leicht, ein Mensch schwer verletzt. Alle drei hätten sich in einem Raum befunden, so die Polizei.

Empfehlung: Bis Sonntag nicht aufs Bildungscampus-Gelände

Noch am Abend des Großeinsatzes verschickte die Dieter-Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm eine interne Mitteilung, wonach die Mitarbeiter in den Verwaltungen vorerst nicht mehr an ihre Arbeitsplätze kommen sollen. Auch für den Heilbronner Bildungscampus, der von der Dieter-Schwarz-Stiftung finanziert wird, gab es eine Empfehlung. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) bestätigte dem SWR, dass die Mitarbeiter bis Sonntag nicht aufs Gelände kommen sollen.

Einsatzkräfte warten am Mittwochnachnittag vor der Lidl-Zentrale (Archivbild) SWR

Die Lidl-Zentrale war am Mittwoch nach der Explosion geräumt worden, rund 100 Mitarbeiter der Firma wurden in Sicherheit gebracht. Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei waren bis in den Abend hinein mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Firmengelände. Die Ermittlungen laufen, heißt es von der Polizei.

Motiv unklar - Lidl immer wieder Ziel von Erpressungsversuchen

Nach der Explosion war die Verunsicherung bei den Beschäftigten der Schwarz-Gruppe groß, zu der Lidl gehört. Von zwei weiteren Sprengsätzen war eine Zeit lang die Rede. Doch sie hätten sich als Fehlalarm herausgestellt, hieß es später.

Über ein mögliches Motiv gab die Polizei bisher nichts bekannt, auch nicht über mögliche Täter. In der Vergangenheit gab es immer wieder Erpressungsversuche und Anschläge auf den Discounter, häufig mit vergifteten Waren. Vor knapp fünf Jahren detonierte im Kreis Recklinghausen in einer Lidl-Filiale eine Rohrbombe.

Internationales Interesse groß

Das mediale Interesse ist groß - auch international, so ein Heilbronner Polizeisprecher. Sogar Botschaften aus fremden Ländern würden sich Sorgen um ihre Bürger machen und sich bei den Beamten melden.

Die Nachricht über die Explosion ging auch an Neckarsulms Oberbürgermeister Steffen Hertwig nicht spurlos vorüber, er mahnte in der Verwaltung zur Vorsicht.

"Ich habe noch am Abend meine Verwaltung angewiesen, an allen Posteingangsstellen jetzt besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen. Gerade bei Päckchen, die keinen Adressaten haben oder keinen Absender, die in irgendeiner Art und Weise auffällig sind, bitte besonders vorsichtig sein." Steffen Hertwig, Oberbürgermeister Neckarsulm

Offen ist auch noch, ob es einen Zusammenhang mit der Explosion am vergangenen Dienstag in den Wild-Werken in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) gibt. Dort wurde ein Mensch verletzt.