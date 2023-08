Bad Wimpfen: Lidl zieht bei Milch aus besserer Tierhaltung nach

per Mail teilen

Nach Aldi hat nun auch Lidl angekündigt, ab 2024 die Milch-Eigenmarken auf die Haltungsformen 3 und 4 umzustellen. Zudem hat Lidl für sein Rindfleisch Pläne.

Die vollständige Umstellung gilt ab dem kommenden Jahr zunächst für die Frischmilch- und laktosefreien Milcheigenmarken, teilte das Unternehmen mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) mit. Im Laufe des Jahres werde dann auch die H-Milch folgen.

Mehr Tierwohl will Lidl auch beim Rindfleisch. So soll zwischen Oktober 2023 und Frühjahr 2024 das gesamte Angebot an frischem Rindfleisch auf mindestens Haltungsform 3 umgestellt werden, heißt es.

Greenpeace: "Handel kommt beim Tierschutz kaum voran"

Erst vergangenen Monat hatte die Umweltschutzorganisation Greenpeace das Tempo der Deutschen Lebensmittelhändler beim Umstieg auf Fleisch aus besserer Tierhaltung als zu langsam kritisiert.

Seit Juli 2022 sei bei den Eigenmarken des Handels der Anteil der beiden besseren Haltungsformen 3 und 4 der Abfrage zufolge lediglich von gut zehn auf knapp zwölf Prozent gestiegen, heißt es. Demnach entfielen beim Fleisch immer noch fast 90 Prozent des Angebots auf die Haltungsformen 1 und 2.