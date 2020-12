In Schwäbisch Hall wird es statt des Sommernachtsfestes am Samstag eine Lichternacht geben. Dabei werden im Stadtgebiet Installationen aus Lichterbechern zu sehen sein, die an die Feste erinnern sollen, die wegen Corona abgesagt werden mussten. Mit Blick auf die steigende Zahl an Neuinfektionen bittet die Stadt um besondere Rücksicht an Engstellen wie Brücken und Durchgängen.