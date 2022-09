9.000 Besucher bei Lichterfest auf Eppinger Gartenschau

per Mail teilen

Rund 9.000 Besucher haben am Samstagabend das große Lichterfest auf dem Gartenschaugelände in Eppingen besucht.

Das große Interesse habe die Erwartungen weit übertroffen, so eine Stadtsprecherin. Kunstvolle Lichtobjekte und beeindruckende "Walking Acts" hätten für eine reizvolle Abendstimmung gesorgt.

Lasershow kommt sehr gut an

Vor allem Kinder seien von den Leuchtobjekten begeistert gewesen. Sprühnebel und eine Lasershow, bei der das Logo der Gartenschau projiziert wurde, haben einen außergewöhnlichen Abschluss gebildet. Das Lichterfest, so die Stadt, sei das letzte Highlight der erfolgreichen Gartenschau in Eppingen gewesen. Am Ende des Lichterfests habe es "Zugabe-Rufe" gegeben.