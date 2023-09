Menschen mit und ohne Behinderung laufen in mehreren Etappen gemeinsam von Heilbronn bis Waldenburg. Besonders eine Gruppe ist hoch motiviert.

Auf dem Heilbronner Bildungscampus ist am Mittwochmorgen die 27. Auflage des Lichtensternmarathons gestartet. Dieses Jahr werden insgesamt rund 500 Läuferinnen und Läufer auf der Strecke sein, sagte Ralf Dillerup von der Hochschule Heilbronn dem SWR. Darunter viele Schülerinnen und Schüler.

Den Kern bildet eine Gruppe von Menschen mit Behinderung der Evangelischen Stiftung Lichtenstern. Sie werden von Ex-Vizeweltmeister und Mitorganisator Jürgen Mennel trainiert. "Wir sind hoch motiviert", sagt das Ehepaar Petra und Regi Supiramanian.

Ein Zeichen für die Inklusion

Hochschule und Stiftung wollen mit der Veranstaltung ein Zeichen für Inklusion im Sport setzen. Dies sei in Zeiten wie diesen wichtiger denn je, so der Rektor der Hochschule Oliver Lenzen.

Mehrere Etappen und im Anschluss Massage

Die Strecke führt vom Bildungscampus zum Heilbronner Floßhafen, von dort zum Evangelischen Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm, weiter zur Grundschule Affaltrach (beide Kreis Heilbronn) und im Anschluss zum Martin-Luther-Haus in Öhringen. In Pfedelbach-Buchhorn wird übernachtet, das Finish ist dann am Donnerstag in der Sport und KG-Schule Waldenburg (beide Hohenlohekreis). Hier gibt es zur Belohnung eine Massage und ein gemeinsames Mittagessen.