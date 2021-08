per Mail teilen

Der traditionelle "Lichtenstern-Lauf", eine Benefizaktion zugunsten der Behinderteneinrichtung im Weinsberger Tal (Kreis Heilbronn), ist am Mittwochmorgen unter besonderen Corona-Bedingungen in Obersulm gestartet.

Der Marathon, der auch im 24. Jahr von Ultramarathonläufer Jürgen Mennel organisiert wurde, soll Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenbringen.

"Bei den Läufern sind immer Menschen mit Beeinträchtigungen dabei, die einfach das ganze Jahr über trainieren, auch für diesen Anlass. Weil der Herr Mennel eben sagt: Sport ist ganz wichtig, Sport bringt Menschen zusammen und das ist ja auch unsere Überzeugung. Darum unterstützen wir das als Stiftung natürlich auch."

Am Ende spiele keine Rolle mehr, wer etwas kann oder nicht. Und vor allem: "Wer hat eine Behinderung und wer nicht? Das tritt total in den Hintergrund", so Leiß.

Wegen der Pandemie ist nur eine kleine Läufergruppe gestartet, die am Freitag in Schwäbisch Hall erwartet wird.