26. Lichtenstern Future Marathon gestartet

Mehrere Hundert Läufer, mit und ohne Handicap als Team, in Etappen von Heilbronn nach Waldenburg - der 26. Lichtenstern Future Marathon hat am Mittwoch begonnen.

Der 26. Lichtenstern Future Marathon ist am Mittwochmorgen in Heilbronn gestartet und führt nun in mehreren Etappen und mit viel Begleitprogramm zwei Tage lang bis nach Waldenburg (Hohenlohekreis).

Der Lauf soll Menschen mit und ohne Handicap zusammenbringen: Die Lichtensterner Bewohnerinnen und Bewohner bewältigen die Strecke gemeinsam mit prominenten Sportlern, Vertretern der Deutsch Olympischen Gesellschaft, kommunalen Entscheidungsträgern und Studenten der Hochschule Heilbronn gemeinsam. Mehrere Hundert Läufer beteiligen sich.

Wie der Initiator der Veranstaltung, Jürgen Mennel, dem SWR sagte, geht es bei dem Lauf nicht allein um Inklusion und das Gemeinschaftsgefühl zwischen Hochschule, Sportvereinen und der Stiftung Lichtenstern. Laut Mennel sollen künftig auch neue therapeutische Konzepte entwickelt werden. "Die Ideen sollen sprudeln", so sein Wunsch.

"Jeder spricht von Kreativität, aber man muss sie umsetzen und das soll hier ein Beispiel dafür sein."

Mehrere Etappen

Start war am Bildungscampus in der Heilbronner Innenstadt. Der vier Kilometer langer Inklusionslauf führt zunächst durch Heilbronn. Danach geht es weiter nach Obersulm (Kreis Heilbronn), wo etwa 300 Schüler der Grundschule Affaltrach an einem zwei Kilometer langen Lauf teilnehmen werden. Am Mittwochmittag läuft die Stammformation über Bretzfeld nach Öhringen (beide Hohenlohekreis), wo sie von Oberbürgermeister Thilo Michler (parteilos) empfangen wird.

Nach einem umfangreichen Programm geht es dann weiter zur Übernachtung am Buchhorner See in Pfedelbach (Hohenlohekreis). Von dort startet der Lauf am Donnerstagmorgen nach Waldenburg, dem Zielort des diesjährigen Lichtenstern-Marathons.

Lauf verbindet Sport, Soziales - und Digitalisierung

Parallel zum Lauf veranstaltet die Hochschule Heilbronn einen sogenannten Hackathon: Es soll eine Innovation an der Schnittstelle Soziales – Bewegung – Technik – Gesundheit gezeigt werden, so die Hochschule Heilbronn. Das Projekt wird dann während des Laufs weiterentwickelt und die Ergebnisse am Ende in Waldenburg präsentiert.

Die Rollator-Staffel beim Marathon in Lichtenstern (Archiv). SWR

Evangelische Stiftung Lichtenstern

Seit 1963 unterstützt die Evangelische Stiftung Lichtenstern Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung und deren Familien. Das Team besteht mittlerweile aus mehr als 700 Mitarbeitern, die mehr als 1.000 Menschen im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis helfen.