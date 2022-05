Kurz vor Tankrabatt: Gespannte Ruhe an Weinsberger Tankstelle

Mit dem Tankrabatt ab Mittwoch sollen die Spritpreise sinken. An einer Freien Tankstelle in Weinsberg herrscht Skepsis am Tag davor.

"Es ist ruhig momentan an der Zapfsäule", sagt Marion Ehmann. Sie und ihr Mann betreiben die Freie Tankstelle in Weinsberg (Kreis Heilbronn). Sonst sei vormittags mehr los, "Ich denke, die warten alle ab", meint sie. Viele würden heute nur für 10 oder 20 Euro tanken, ergänzt Ehemann Marco.

Tankt nochmal kurz vor dem Tankrabatt - Kundin an der Freien Tankstelle Ehmann in Weinsberg SWR

Kunden tanken auch noch vor Start des Tankrabatts

Es ist nicht so, dass gar niemand kommt: Manche müssen oder wollen einfach jetzt tanken, oder denken gar nicht an den Rabatt ab 1. Juni, so wie Stammkundin Rose Schwenzfeger aus Obersulm (Kreis Heilbronn): "Ich bin heute hier, ich fahre morgen nicht nochmal extra wohin." Auch Heike Hönnige aus Weinsberg kommt an die Zapfsäule, weil der Tank nur noch halbvoll ist:

"Außerdem hat die Dame an der Tankstelle gesagt, es könne sein, dass das Benzin ausgeht. Also mach ich lieber voll!"

ADAC rechnet mit starker Nachfrage und vereinzelt leeren Zapfsäulen

Julian Häußler vom ADAC Württemberg bestätigt das. Vereinzelt könne es sein, dass ab Mittwoch Tankstellen leer getankt werden, wenn die Nachfrage so groß sei.

"Wir gehen stark davon aus, dass es zu langen Schlangen kommen kann."

Häußler rät, noch etwas tanken, um den Schlangen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht habe man Glück, dass man dann in zwei oder drei Tagen die "volle Steuersenkung" an der Zapfsäule sehe.

Die Sorge, bald kein Benzin mehr zu haben, treibt auch Marco Ehmann von der Weinsberger Tankstelle um. Seine Tanks seien noch zu einem Drittel gefüllt. Ob er diese Woche noch Benzin bekomme, sei nicht sicher. "Dann wird es natürlich durch den Feiertag eng," sagt er. Spätestens am Dienstag müsse er wieder Sprit bekommen.

Marco und Marion Ehmann, Inhaber der Freien Tankstelle Ehmann in Weinsberg (Kreis Heilbronn) SWR

Spannung auf die nächsten Tage

Tankstelleninhaber Ehmann rechnet nicht mit Schlangen an seinen Zapfsäulen ab Mittwoch. Er werde die Preise auch nicht stark absenken. Man müsse den Sprit nicht billiger verkaufen, wenn man noch den selbst teuer eingekauften im Tank habe. Manche würden das vielleicht machen, um Kunden zu ziehen. "30 Cent unter Einkauf: Die Großen können das vielleicht, ich kann’s nicht."

So warten die Ehmanns ab, was die nächsten Tage auf sie zukommt. Marion Ehmann nutzt die Ruhe vor den möglicherweise stürmischen Tagen: Büroarbeiten, den Laden auffüllen, sauber machen: "Also langweilig wird es uns definitiv nicht!"

Und morgen? Ich bin echt gespannt, sagt sie. "Wenn es was billig gibt, wollen alle die Ersten sein, und dann wird’s knapp."