Energiesparprodukte: Renner auf Muswiese in Rot am See

Die Muswiese in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) geht am Donnerstagabend zu Ende. Das Volksfest lief für die Händler gut, insbesondere bei Produkten zum Energiesparen.

Nicht frieren und trotzdem Heizkosten sparen - das bewegte offenbar viele Kunden auf der Muswiese. Deshalb waren warme Socken, Pantoffeln und "Schaffelle" echte Renner beim Wollhandel Richard Stock. Wurfbudenbesitzern fiel dagegen auf, dass Familien merkbar danach schauten, nicht zu viel Geld auszugeben, wie eine Schaustellerin dem SWR erzählte. "Aufgrund der Energiekrise hatten wir sehr viele Leute, die gesagt haben: Wir machen die Fußbodenheizung runter." Angst vor Stromausfällen Auch Photovoltaikanlagen- und Batterieverkäufer führten viele Gespräche, wie Sebastian Probst von der Firma TRI WATT. Er bemerkte, die Leute setzten immer mehr darauf, sich selbst zu versorgen. Es gebe eine Angst vor Stromausfällen. Programm am letzten Muswiesen-Tag Zum Abschluss der Muswiese am Donnerstag gibt es am letzten Tag einen Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen im Vergnügungspark und bei den Festwirten. Höhepunkt ist die Mittelstandskundgebung, zu der in diesem Jahr der Grünen-Politiker Rezzo Schlauch erwartet wird. Die Kundgebung zum Thema "Situation des Mittelstandes im Hinblick auf die Energiekrise, die aktuelle Situation der Landwirtschaft und der Ukraine Krieg" beginnt um 16 Uhr. Ab 20 Uhr ist dann ein großes Feuerwerk - das große Brillantfeuerwerk - geplant.