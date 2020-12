Die Heilbronner Emmausgemeinde hat am Sonntag ihren letzten Gottesdienst in der Kreuzkirche am Wertwiesenpark gefeiert. Im Mai entschied der Kirchengemeinderat, die Kirche an eine evangelische Freikirche zu verkaufen.

Vielleicht ein letztes Mal erklingt in der Kreuzkirche zum Abschied die Orgel, die Reihen sind entsprechend der Corona-Vorgaben voll besetzt. Die Gemeindemitglieder klatschen: Es ist eine letzte Ehre, bevor die evangelische Gemeinde ihre Kreuzkirche hinter sich lässt. "Sehr bewegend," sagt Andreas Pfeiffer, "weil dieser Kirchenraum für mich einer der schönsten in ganz Heilbronn ist." Seine Frau Christel Pfeiffer ergänzt: "Es war ein sehr schöner Gottesdienst: Gute Worte, tröstende Worte." Die Emmaus-Gemeindemitglieder verabschieden sich das letzte Mal vor ihrer evangelischen Kreuzkirche. SWR Verkauf wegen Mitgliederschwund und Sanierungsbedarf Auch für die beiden Pfarrerinnen Esther Sauer und Gunhild Riemenschneider war der einstündige Gottesdienst ein bewegender Abschied. Doch an der Entscheidung wollen sie nicht rütteln. Im Mai hatte sich der Kirchengemeinderat der Emmausgemeinde entschieden die Kreuzkirche an eine evangelische Freikirche zu verkaufen. Denn zur Gemeinde gehört noch eine zweite Kirche, die Martin-Luther-Kirche. Schon vor Jahren hätte sich abgezeichnet, dass nicht beide Kirchen behalten werden können, da wie überall die Mitgliederzahlen und Einnahmen sinken, heißt es im Gemeindebrief. "Es ist ein Schritt, der mir persönlich sehr weh tut und den ich gleichzeitig für richtig halte." Gunhild Riemenschneider, Pfarrerin Kreuzkirche Nun soll sich das Gemeindeleben im Areal der Martin-Luther-Kirche bündeln. Dort gebe es die Perspektive, alles baulich zu verändern und zukunftsfähig zu gestalten, sagt Dekan Christoph Baisch von der Gesamtkirchengemeinde Heilbronn.