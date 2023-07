Letzter Festivaltag bei Haigern Live! in Talheim

Das Open-Air-Festival Haigern Live! in Talheim (Kreis Heilbronn) geht am Monatgabend zu Ende. Rund 4.000 Besucher werden am letzten Tag erwartet.

Seit Freitag haben tausende Besucher die Auftritte von regionalen Bands und Top-Acts wie Max Giesinger und Ingo Pohlmann beim Haigern Live! Festival besucht. Zum Abschluss stehen am Montagabend weitere musikalische Highlights an. Die Veranstalter rechnen mit rund 4.000 Besuchern. Gemütlicher Ausklang des Festivals Ab 17:30 Uhr wird der Abend mit einer After-Work-Party eröffnet. Danach spielt der Bad Wimpfener Singer-Songwriter Julian Pfoertner mit seiner Band und ab 20:30 Uhr steht als Top Act, der in Jagsthausen (Kreis Heilbronn) geborene Musiker Gregor Meyle mit Band auf der Bühne, so der Organisator Andre Späth. "Ich rechne mit 4.000 Gästen, was tatsächlich für unser Festivalgelände einen schönen gemütlichen Ausklang mit sich bringen wird." Es gibt noch Tickets Für den Montagabend gibt es noch Tickets. Bis kurz vor Einlass sind diese auch noch online zu erwerben oder auch direkt an der Abendkasse für 22 Euro pro Ticket. Kinder bis 13 Jahre dürfen kostenlos auf das Gelände. Für eine entspannte Anreise gibt es einen kostenlosen Buspendelverkehr zwischen Flein und Talheim (beide Kreis Heilbronn). Die Shuttlebusse fahren im 15-Minuten-Takt.