Letzter Psychiatrie-Ausbrecher aus Weinsberg gefasst

Auch der vierte Ausbrecher aus einer Psychiatrie in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist gefasst. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.

Die Polizei hat auch den letzten der ursprünglich vier Ausbrecher gefunden, die im September aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg geflüchtet waren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 24-Jährige am Vortag im französischen Mulhouse im Elsass festgenommen.

Die Festnahme sei durch eine "gute internationale justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit" gelungen, so die Polizei.

Drei von vier Flüchtigen im Ausland gefasst

Am 22. September waren die vier von der Polizei als gefährlich eingestufte Straftäter nach Therapieabbrüchen aus der Psychiatrie geflohen. Einer wurde kurz nach seinem Ausbruch gefasst, zwei weitere von ihnen Mitte Oktober in Barcelona.

Diskussion um Reform des Strafrechts

Der Ausbruch der vier Männer aus dem Maßregelvollzug hatte auch politische Diskussionen ausgelöst. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) forderte eine Reform des Strafrechts. Es gebe eine hohe Zahl von zu Unrecht in die Psychiatrie eingewiesenen Straftätern, die mit vermeintlicher Suchtproblematik in den Maßregelvollzug kämen. Er bemängelte, dass der entsprechende Paragraf im Strafgesetzbuch unscharf gefasst sei.