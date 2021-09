Letzter Arbeitstag für Schwäbisch Haller Oberbürgermeister

Nochmal durchs Rathaus in Schwäbisch Hall gehen, sich von allen persönlich verabschieden. Das steht für diesen Mittwoch auf der "To-Do-Liste" von OB Hermann-Josef Pelgrim (SPD).

Der Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall hat am Freitag seinen letzten Arbeitstag. Drei Amtszeiten hat Pelgrim absolviert, rund 24 Jahre. Als er am 1. Juni 1997 zu seinem ersten Arbeitstag erschien, war es ein Novum: Ein Sozialdemokrat als Oberbürgermeister gab es bisher nicht in Schwäbisch Hall. Pelgrim selbst hätte auch nie gedacht, dass er so lange bleibt, sagte er im Gespräch mit dem SWR. Doch bei der Finanzkrise 2001, als nach dem Terroranschlag auf das World-Trade-Center in New York die Börsenkurse zusammenbrachen und die Gewerbesteuer in Schwäbisch Hall nahezu auf Null sank, sah sich Pelgrim als Krisen-Bewältiger herausgefordert. Und er blieb.

Eine Stadt ist nie fertig

Doch bald ging es von der Krise zur Weiterentwicklung. Pelgrims Motto: "Eine Stadt ist nie fertig". Und so sind in seiner Amtszeit das Einkaufszentrum Kocherquartier, das Stadion, der neue Campus der Hochschule und das Globe-Theater entstanden

Umstrittene Entscheidungen machten ihm das Leben schwer

Doch es war nicht alles harmonisch: Vor allem in den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Teilen des Gemeinderats. Als das neue Globe-Theater teurer wurde als gedacht, warf der Bund der Steuerzahler der Stadtverwaltung Steuerverschwendung vor. Pelgrim wies die Kritik als unbegründet zurück, schließlich sei dafür ein Gegenwert entstanden. Besonders laut wurde die Kritik einer Mehrheit im Gemeinderat, als Pelgrims damalige Frau den Zuschlag für den Kauf eines Pflegeheims erhielt. Und als er sich nach einer Reise nach Namibia die Kosten für seine Frau und ihren Sohn von der Stadt bezahlen ließ, ging der Fall vor Gericht. Das Verfahren wurde gegen eine Zahlung von 15.000 Euro eingestellt. Dafür gilt Pelgrim als nicht vorbestraft.

Pelgrim lehnt erneute Kandidatur ab

Vor zwei Jahren hatte er angekündigt, nicht erneut zu kandidieren, da er sich beruflich verändern wolle. Im vergangenen Jahr hatten Mitglieder des Gemeinderats ihn gebeten, sich doch erneut zu bewerben, um die zu erwartende Finanzkrise durch Corona zu meistern. Pelgrim lehnte ab. Es gebe ihm zu viele "Untertöne", der Schulterschluss sei für ihn nicht erkennbar. Was er jetzt vorhat, verrät er nicht. Nur so viel: Er mache sich selbstständig und habe auch schon Aufträge. Auf jeden Fall will in Schwäbisch Hall bleiben.

Auf Hermann-Josef Pelgrim folgt Daniel Bullinger als Oberbürgermeister in Schwäbisch Hall. Der bisherige Bürgermeister von Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) wurde am 18. Juli im zweiten Wahlgang mit 72,5 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen zum neuen OB gewählt.