Elternbeiräte hatten Lernbrücken im Vorfeld kritisiert: Mit ihnen würden vor allem benachteiligte und schwache Schüler nicht erreicht. Für Schüler bedeutete das verkürzte Sommerferien, lernen und in der Schule sitzen. Hohenloher Schüler sehen das positiv.

Das Angebot des Kultusministeriums: Durch Kurse in den Sommerferien sollten Schüler, die durch die Corona-Krise ins Hintertreffen geraten sind, Stoff aufholen können. Aber: Schule in den Ferien, da sinkt doch die Laune sofort in den Keller - möchte man meinen. Nicht so in Öhringen (Hohenlohekreis): Dort haben sich die Schulleiter der drei beruflichen Schulen mit den drei Berufsschulen in Künzelsau (Hohenlohekreis) zusammen getan und an allen Standorten Lernbrücken ins Leben gerufen, ein spezieller Förderunterricht auf freiwilliger Basis, der tatsächlich ankommt.

Lernbrücken schließen Lernlücken

"Für mich ist das super, hier kann ich nachfragen, wenn ich etwas nicht verstehe", sagt der 16-jährige Julian, der in dieser Woche die Lernbrücke in Mathe besucht. Corona hat viele Schüler zurückgeworfen. Und so sind er und seine Mitstreiter Eric und Laura dankbar, dass es die Lernbrücken gibt.

Es wird in kleinen Gruppen gelernt, die Atmosphäre sei deshalb eine ganz andere, sagen Schüler und Lehrer. "Der Unterricht ist nicht wie sonst üblich auf Leistungskontrolle ausgelegt, sondern es kann wirklich wertvoll gearbeitet werden", erklärt Matthias Kyek, geschäftsführender Schulleiter der Beruflichen Schulen im Hohenlohekreis.

Für Matthias Kyek, geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen im Hohenlohekreis, waren die Lernbrücken eine wertvolle Zeit SWR

Schwere Corona-Zeit

Dennis ist 17 Jahre alt. Mit der Technik steht er auf Kriegsfuß, meint er: "Das war ein Grund, warum ich mir mit dem Lernen von zu Hause aus schwer getan habe." Fehlendes technisches Equipment oder auch manchmal mangelnde Motivation sind weitere Gründe, ergänzt Björn Auerbach, Deutsch- und Englischlehrer: "Ich habe eine Schülerin, die manchmal eine ganze Woche lang abgetaucht ist. Für sie ist so ein Angebot perfekt, sie kann vieles aufarbeiten".

Die Lernbrücken sind scheinbar rundum gelungen. Doch, so sagt Schulleiter Kyek, was Corona in drei Monaten angerichtet hat, dass können Lernbrücken in zwei Wochen nicht aufholen: "Der Präsenzunterricht ist nicht zu ersetzen. Doch das Schöne ist definitiv, dass die Schüler jetzt ohne Angst ins neue Schuljahr starten können."