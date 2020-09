Zwei Wochen vor Schulbeginn starten am Montag auch in Heilbronn-Franken die sogenannten "Lernbrücken". In Heilbronn beteiligen sich laut Stadt rund 500 Schüler aus 21 Schulen an den freiwilligen Nachhilfekursen. Die Schüler haben die Möglichkeit, entstandene Lernlücken aufgrund coronabedingter Schulschließungen aufzuarbeiten und sich auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. In Heilbronn bieten rund 70 Prozent der Schulen die "Lernbrücken" an, so die Stadt. Unter anderem richtet sich das Angebot an Schüler, die Probleme mit dem Unterricht zu Hause hatten. Landesweit gibt es laut Kultusministerium für mehr als 60.000 Kinder und Jugendliche die spezielle Nachhilfe.