Sternwarte Weikersheim: Leoniden weiter am Himmel zu sehen

Auch wenn der Höhepunkt der Leoniden schon vorbei ist, laut Rainer Zierlein von der Sternwarte Weikersheim gibt es noch Chancen, den Meteor-Sturm zu sehen.

Die Leoniden sind noch bis nächsten Freitag (25. November) am Nachthimmel zu sehen, auch nach dem Höhepunkt des Meteor-Sturms in der Nacht auf letzten Freitag. Rainer Zierlein von der Sternwarte Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) sagte dem SWR, zwar seien die Leoniden als Meteoritenstrom nicht so spektakulär wie die Perseiden. In einer klaren Nacht seien sie aber dennoch ein schöner Anblick. Der Wetterbericht in den kommenden Tagen sehe aber leider schlecht aus, so Zierlein.

Leoniden: Chancen auf freiem Feld stehen gut

Wer trotzdem seine Chance auf einen Blick wahren will, müsse nicht in eine Sternwarte gehen, so Zierlein weiter. Dafür reiche ein Platz auf dem freien Feld, weit ab von Straßenlaternen. Den Blick soll man dabei in Richtung Nordosten richten, am besten ab Mitternacht.