Tote Frau entdeckt - Hinweise auf Verbrechen

In Künzelsau-Belsenberg (Hohenlohekreis) ist am Dienstagabend eine tote Frau aufgefunden worden. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei, weil er die Bewohnerin eines Hauses seit längerem nicht mehr gesehen hatte. Die Einsatzkräfte fanden wenig später in dem Gebäudekomplex die Leiche einer Frau. Da es laut Polizei und Staatsanwaltschaft Hinweise darauf gibt, dass die Tote Opfer eines Verbrechens geworden ist, ermittelt jetzt eine Sonderkommission. Hintergründe der Tat sowie die Tatzeit sind momentan völlig unklar, weshalb die Polizei dringend um Hinweise bittet. Zeugen, die in Belsenberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.