Ob das Urteil gegen einen ehemaligen Lehrer der Waldorfschule Schwäbisch Hall rechtskräftig wird, bleibt vorerst offen. Die Verteidigung will zunächst eine Reaktion der Staatsanwaltschaft abwarten, sagte der Rechtsanwalt des Verurteilten dem SWR auf Anfrage. Drei Jahre und sechs Monate Haft, weil er zwei Kinder missbraucht hat - so lautete in der vergangenen Woche das Urteil gegen den Pädagogen. Sein Mandant tendiere dazu, die Strafe anzunehmen, sagte der Verteidiger auf Anfrage. Doch von der Staatsanwaltschaft habe er noch kein Signal, ob diese das Urteil annimmt oder in Revision geht, um es zu verschärfen. Und er wolle sich die Möglichkeit offenhalten, darauf zu reagieren. Im Laufe dieser Woche können die Parteien Revision beantragen.