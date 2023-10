Leck im Kernkraftwerk in Neckarwestheim: Radioaktive Flüssigkeit ausgetreten

In Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) wird ab Mittwoch Abfall aus dem Rückbau des Atomkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) gelagert. Der leicht radioaktive Müll sei in Behältnissen verplombt und werde auch verplombt auf der Deponie eingelagert, so der Landkreis Ludwigsburg.