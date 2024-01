Lebensmittelkonzerne halten sich bei Erzeugerpreisen für Landwirte bedeckt

Cem Özdemir hat in Erlenbach "auskömmliche Erzeugerpreise" für heimische landwirtschaftliche Produkte gefordert. Die Discounter wollen sich aber nicht in die Karten schauen lassen.

Bei einem Bürgerdialog der Grünen-Landtagsfraktion in Erlenbach (Kreis Heilbronn) hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) Anfang der Woche Buh-Rufe geernet. Viele Landwirte waren gekommen und haben ihrem Unmut über die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung Luft gemacht. Dabei hat Özdemir doch "auskömmliche Erzeugerpreise" für heimische landwirtschaftliche Produkte gefordert. Doch ob die Lebensmittelkonzerne diese "auskömmlichen Preise" auch zahlen, bleibt offen. Denn genau das sei ein "äußerst sensibles Thema", betonen Kaufland und Lidl auf SWR-Anfrage.

Bewerben - ja, beim Preis in die Karten schauen lassen - nein

Wie sich der Verkaufspreis zusammenfügt, dazu mache man grundsätzlich keine Angaben, so die beiden Lebensmittelkonzerne mit Sitz in Neckarsulm und Bad Wimpfen (beide Kreis Heilbronn). Das mit der Preisgestaltung ist eben so eine Sache, da wollen sich Kaufland und Lidl nicht in die Karten schauen lassen. Bewerben wollen sie die Produkte der heimischen Erzeuger allerdings gerne.

Es sei wichtig, so Lidl, dass die Landwirtschaft im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig bleibt. Kaufland betont, man unterstütze die Lieferanten und Landwirte. Das zeige das Siegel "Qualität aus Deutschland" für über 1.000 Produkte, darunter Obst und Gemüse, aber auch Fleisch- und Wurstprodukte. Außerdem, so Kaufland und Lidl, pflege man mit den Landwirten und Lieferanten eine faire und verlässliche Partnerschaft.