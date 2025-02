Mann bei Verpuffung in Bühlertann lebensgefährlich verletzt

per Mail teilen

Im Kreis Schwäbisch Hall hat ein Mann schwere Verbrennungen erlitten. Als der 47-Jährige seinen Kamin anzünden wollte, gab es eine Verpuffung.

Ein 47-Jähriger Mann ist bei einer Verpuffung in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Bei der Verpuffung am frühen Sonntagmorgen erlitt der Mann schwere Verbrennungen.

Ursache noch unklar

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Verletzte im Keller des Einfamilienhauses einen Kaminofen anzünden, als zu der Verpuffung kam. Die Ursache der Verpuffung sei bislang noch nicht abschließend geklärt, so die Polizei.