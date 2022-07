Mutmaßlicher Messerstecher in U-Haft

Ein mutmaßlicher Messerstecher aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sitzt jetzt in U-Haft. Er soll am Wochenende einen Mann lebensgefährlich verletzt haben. Am Samstag sei es in einer Wohnung zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Jüngere auf den Älteren mehrfach mit einem Küchenmesser eingestochen haben. Es gelang dem Opfer noch zu flüchten und die Polizei zu rufen. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in eine Klinik gebracht und notoperiert. Der mutmaßliche Täter konnte kurze Zeit später in der hauseigenen Tiefgarage festgenommen werden.