Die Städte Lauffen und Weinsberg (beide Kreis Heilbronn) dürfen jetzt offiziell die Bezeichnungen "Hölderlinstadt" beziehungsweise "Weibertreustadt" auf ihre Ortsschilder schreiben. In einer digitalen Feierstunde am Donnerstagvormittag hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) ihnen die offizielle Genehmigung für Zusatzbezeichnungen erteilt, wie auch 20 weiteren Städten und im Land. Dafür habe er sich seit 20 Jahren eingesetzt, sagte Lauffens Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger (parteilos) dem SWR. Mit der "Hölderlin-Meile" im Lauffener Dörfle wolle man ein touristisches Ausflugsziel etablieren. Der Hinweis auf dem Ortseingangsschild werde touristisch, aber auch für die Weinwerbung viel für die Stadt bringen, so Waldenberger weiter.