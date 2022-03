Erste Frühkartoffeln in Lauffen unter die Erde gebracht

In Lauffen am Neckar sind die ersten Frühkartoffeln gepflanzt worden. Sie reifen in den kommenden Wochen unter Folie heran.

Auf rund 250 Hektar im Württembergischen Unterland sollen die Frühkartoffeln gedeihen und für eine gute Ernte sorgen. Das sonnige Wetter in Lauffen (Kreis Heilbronn) war für die Pflanzung ideal, unter Folie und Vlies richten die kühlen Nächte keinen Schaden an. Und tagsüber möglichst viel Sonne ist ideal für das Kleinklima. Optimismus bei Wetteraussicht Mark Mitschke, Kartoffelberater aus Heilbronn geht davon aus, dass das Wetter die nächsten zwei bis drei Wochen auch so gut bleiben könnte "Wir sind sehr optimistisch: Sonne, kein Regen, leichter Wind es ist jeden Tag schöner. [...] Ich denke, es passt jetzt optimal. Die Pflanzung erfolgt heute vollautomatisier: Die sogenannte All-in-One-Maschine zieht auf dem lockeren Acker eine Furche und legt in regelmäßigen Abständen die sogenannte Mutterknolle, anschließend formt sie über der Kartoffel einen Damm. Kartoffelernte voraussichtlich ab Mitte Mai Außer in Lauffen gab es auch erste Pflanzungen in Hausen, Schwaigern, Neckarwestheim, Gochsen, Walheim und Gemmrigheim. Die frühen Feldfrüchte hören auf die Namen Annabelle, Colomba, Glorietta, Berber, Sieglinde, Alexandra, Sunita und Corinna. "Wir strengen uns an, damit es die ersten Kartoffeln Mitte bis Ende Mai geben kann. Wir legen sie in Doppelfolie, um noch früher zu ernten. SWR

SWR Vermarktung ab Hof liegt im Trend Mitte Mai sei ein Termin, den man die letzten zehn Jahre erreichen konnte, sagt der Lauffener Kartoffelanbauer Klaus Moser. Lauffener Frühkartoffeln sind dann in den Supermärkten zu haben. Aber die heimischen Bauern setzen vor allem auch auf Vermarktung rund um den Hof, die in der letzten Zeit erneut spürbar zugenommen habe. Der Wettbewerb wird vor allem regional ausgetragen. Bis Mitte, Ende Mai sollen die ersten Frühkartoffeln geerntet werden.