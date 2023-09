Obdachlose Frau verprügelt

Im Juli ist in Lauda-Königshofen eine obdachlose Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Die Stadtverwaltung überlegt nun, Obdachlose künftig besser zu schützen.

"Dass eine wehrlose, obdachlose Frau in unserem Stadtgebiet mit schwersten Verletzungen derart zugerichtet wird und nun auch noch ein Leben lang querschnittsgelähmt bleiben wird, sei abscheulich und beschämend", schreibt Bürgermeister Lukas Braun (FDP) dem SWR. Die Frau war Ende Juli mit lebensgefährlichen Verletzungen im Lauda- Königshofener Teilort Unterbalbach (Main-Tauber-Kreis) in der Nähe des Sportplatzes unter einem Einkaufswagen gefunden worden.

Bürgermeister: Frau lehnte Hilfe bislang ab

"Freilicht stellt man sich dann auch die Frage, ob man Obdachlose, die sich bei uns aufhalten, noch besser schützen kann", so Braun weiter. Allerdings hätten sowohl die Stadt Lauda-Königshofen als auch die Nachbarstadt Bad Mergentheim (ebenfalls Main-Tauber-Kreis) der betroffenen Frau in den vorigen Jahren immer wieder eine Sozialunterkunft angeboten, was sie aber partout nicht in Anspruch nehmen wollte, so der Bürgermeister.

Von den Tätern fehlt noch jede Spur

Aktuell versuche die Stadtverwaltung die Kriminalpolizei im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei deren Ermittlungsarbeit zu unterstützen, so Braun. Er hoffe natürlich, dass der oder die Täter gefasst werden.

Doch auch Hinweise aus der Bevölkerung lieferten bisher nicht den entscheidenden Durchbruch. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung und Ergreifung des oder der Täter führen.