Lauda-Königshofen: Führerloses Wohnmobil auf großer Fahrt

Ein führerloses Wohnmobil hat am Wochenende in Lauda-Königshofen für eine Spur der Verwüstung gesorgt. Das geparkte Gefährt rollte einfach los und verursachte mehrere Unfälle.

Ein auf dem Messegelände in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) geparktes Wohnmobil ist am Wochenende einfach losgerollt, laut Polizeimeldung aus bislang unbekannten Gründen. Auf seiner führerlosen "großen Fahrt", wie die Polizei schreibt, kam es dann zu mehreren Unfällen mit geparkten Autos und einem Hydranten.

Gegen Hydranten geprallt

Wie die Polizei weiter mitteilt, stieß das rollende Fahrzeug erst gegen ein anderes geparktes Auto und prallte dann gegen einen Hydranten. Das führte wiederum dazu, dass dort eine große Menge Wasser austrat. Das war aber immer noch nicht alles.

Über die Bundesstraße gerollt

Auf seiner weiteren Fahrt rollte das Wohnmobil über die Bundesstraße, durchbrach einen Metallzaun und krachte gegen ein auf der dortigen Wiese stehendes Auto. Glücklicherweise wurde bei der Irrfahrt niemand verletzt.

Hoher Sachschaden

An dem Wohnmobil und den beiden beschädigten Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Damit kein weiteres Wasser aus dem betroffenen Hydranten läuft, drehte die Stadt das Wasser zwischenzeitlich ab. Wie hoch der Schaden am Hydranten ist, das ist derzeit noch nicht bekannt.