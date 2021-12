Laterna Magica-Vorstellungen im Museum

per Mail teilen

Das Hällisch-Fränkische Museum in Schwäbisch Hall führt heute um 16 Uhr seine Laterna Magica Sammlung vor. Mit Märchen und Weihnachtsgeschichten möchte man Kindern und Jugendlichen das "Kino des 18. Jahrhunderts" erklären. Außerdem kann man auch mehr über die technischen Hintergründe des altertümlichen Projektors erfahren. Eine weitere Idee hinter der Vorstellung sei auch, etwas Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen, so Katharina Becker vom Hällisch-Fränkischen Museum. Die Laterna Magica wird jährlich zur Adventszeit präsentiert.