Armin Laschet will Digitalisierung beschleunigen

In Heilbronn hat sich Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) beim Wahlcheck der Heilbronner Stimme den Fragen der Zuschauenden gestellt. Besprochen wurden unter anderem außenpolitische Fragen. Die Entwicklungen in Afghanistan, die späte Reaktion der Bundesregierung nannte Laschet ein Desaster, das so nicht weitergehen dürfe. Bei der Klimafrage betonte Laschet wie wichtig hier Fortschritt sei. Gleichzeitig dürfe man Arbeitsplätze in Deutschland, beispielsweise in der Stahlindustrie, deshalb aber nicht aufs Spiel setzen. Bei der Digitalisierung müsse man an Tempo gewinnen, so Laschet. Als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen habe er die Digitalisierung bereits beschleunigt. Er möchte ein Digitalisierungsministerium einrichten, in dem die Kernkompetenzen gebündelt werden. Gleichzeitig müsse aber auch der Ausbau der Infrastruktur vorangetrieben werden. Gerade im ländlichen Raum liege man in Deutschland, was den Breitband- und Telekommunikationsausbau angehe, noch weit unter dem europäischen Niveau. Das müsse sich nun schnellstens ändern.