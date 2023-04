Festwochenende: Von Haller Frühling bis Wertheimer Feuerzauber

In der gesamten Region Heilbronn-Franken gibt es an diesem Wochenende wieder zahlreiche Veranstaltungen und Feste - vom Maifest bis zum verkaufsoffenem Sonntag.

In Heilbronn werden mit dem Maifest - dem ersten Volksfest der Saison - traditionell die Outdoor-Veranstaltungen in der Stadt eingeläutet. Vom Riesenrad, über Break Dance bis zum Familienkarussell ist alles dabei. Das Maifest ist geöffnet bis Montagabend auf der Theresienwiese in Heilbronn.

In Schwäbisch Hall beginnt am Samstagabend der "Haller Frühling", der bis Sonntag mit zahlreichen Aktionen, Angeboten und Tanz in den Mai einlädt. Die Geschäfte sind am Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.

Bauernhof-Atmosphäre und Feuerzauber

Im Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es am Sonntag beim "Tag der Bauernhoftiere" mehr als 100 Tiere historischer Rassen zu sehen, beispielsweise Limpurger Kühe und Schwäbisch-Hällische Schweine.

Auf der Burg Wertheim (Main-Tauber-Kreis) startet am Sonntagabend "Feuer und Zauber". Bands und Feuerkünstler heizen dem Publikum ein, Höhepunkt ist ein Feuerwerk am nächtlichen Himmel.