Nach kilometerlangem Stau auf der A81: Polizei zieht Bilanz

per Mail teilen

Schneebedeckte Fahrbahnen haben am frühen Freitagmorgen auf der A81 zwischen Tauberbischofsheim und Neuenstadt für einen kilometerlangen Stau gesorgt.

Vielerorts hat es in der Nacht zum Freitag geschneit. Vor allem Autofahrer, die auf der A81 zwischen Neuenstadt (Kreis Heilbronn) und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) unterwegs waren, haben das zu spüren bekommen: Schneebedeckte Fahrbahnen, kilometerlange Staus, stockender Verkehr - und das mitten in der Nacht, meldet die Polizei. Die Räum- und Streudienste sind im Einsatz.

Besonders glatt war es demnach im Bereich Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis): Ein Lastwagenfahrer sei im Graben gelandet, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Gefahrguttransporter auf der A81 zwischen Tauberbischofsheim und Osterburken aufgefordert, den nächsten Parkplatz anzufahren. Auf Landstraßen im Raum Ravenstein (Neckar-Odenwald-Kreis) seien mehrere Lastwagen an Steigungen stecken geblieben. Auch am Vormittag kam es bei Ahorn zu einer Sperrung der A81 wegen eines LKW, der in einen Graben gerutscht war.

Polizeipräsidium Heilbronn: Dutzende Unfälle

Das Polizeipräsidium Heilbronn zieht eine erste Zwischenbilanz - 31 Einsätze, darunter zwei Unfälle mit Verletzten, vier Mal Behinderungen wegen liegen gebliebenen Fahrzeugen und über zwanzig Mal Sachschaden. Das für den Kreis Schwäbisch Hall zuständige Präsidium Aalen zeigte sich dagegen unbeeindruckt - nicht mehr Unfälle als sonst, heißt es.