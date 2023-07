ADAC: Lange Staus und viel Verkehr auch in Heilbronn-Franken

Das erste Sommerferienwochenende ist in Baden-Württemberg gestartet. Der ADAC hat eine große Stauwelle für das Wochenende vorhergesagt - auch für Region Heilbronn-Franken.

Ferienzeit bedeutet Reisezeit - alle wollen in den Urlaub. Laut ADAC müssen sich Reisende auf eines der schlimmsten Stauwochenenden des Jahres einstellen. Baden-Württemberg und Bayern starten als letzte Bundesländer in die Ferien.

Auf vielen Autobahnen wird es nur schrittweise vorwärts gehen. Auf dem Rasthof Hohenlohe Nord bei Neuenstein (Hohenlohekreis) war bereits am Freitagmittag Hochbetrieb. Familien mit Kindern, Musiker oder Geschäftsreisende machten auf dem Rasthof Halt. Betriebsleiterin der Raststätte Hohenlohe Nord, Diana Harren, sagte, dass alles auf den Ansturm vorbereitet sei. Die Lager seien gefüllt.

"Wir versuchen mit Freundlichkeit und einem Lächeln einfach den Stress ein bisschen raus zu nehmen. Das die Autofahrer hier Entspannung haben und danach gemütlich weiter fahren können."

Auch die A6 zwischen Mannheim, Heilbronn und Nürnberg zählt zu den am stärksten belasteten Routen in Deutschland. Die Reiselust der Deutschen ist laut ADAC nach den Corona-Jahren wieder richtig erwacht. Bereits an Ostern und Pfingsten war sehr viel mehr los auf den Straßen als 2022 oder davor. Heimat- und Campingurlaub sind seit Jahren sehr beliebt, was sich überall deutlich bemerkbar macht.