Heilbronn lädt wieder zur Langen Nacht der Kultur

Über 40 Kunstschaffende werden bei der Langen Nacht der Kultur am 15. Oktober in Heilbronn auftreten. Nach langer Pause soll die Kultur somit zurück in die Stadt kommen.

Kunst, Tanz, Theater und Musik-Beiträge werden bei der Langen Nacht der Kultur in Heilbronn gezeigt. Im Deutschhof, der Kilianskirche, im Theater Heilbronn und an vielen weiteren Orten werden die Künstler auftreten. Die Stadt hat das umfassende Programm der Langen Nacht der Kultur am Mittwoch vorgestellt. Das Programm startet um 17 Uhr und endet um Mitternacht. Kulturveranstaltung kommt nach langer Pause zurück Anders als viele andere Veranstaltungen hat die Lange Nacht der Kultur länger als zwei Jahre pausiert, schon zugunsten der Bundesgartenschau im Jahr 2019 fand die Lange Kulturnacht nicht statt. Jetzt soll die Kultur wieder verstärkt in die Stadt und zu den Menschen nach der Corona-Pause zurückkehren. Teil der Veranstaltung sind auch die Kunsthalle Vogelmann, der Deutschhof sowie die Maschinenfabrik. "Zunächst wollen wir den Menschen wieder richtig Lust auf Kultur machen mit dieser Langen Nacht der Kultur. Ich denke, das wird ein Schaufenster der kulturbunten Stadt Heilbronn." Kunst und Künstlerförderung Die Stadt sieht in der Veranstaltung auch eine Unterstützung für die Künstlerinnen und Künstler, die zum Großteil aus dem Raum Heilbronn stammen, heißt es. Für einen Auftritt mussten sich die Kunstschaffenden bewerben, laut Stadt sind jedoch alle angenommen worden. Die Kosten für den Abend belaufen sich laut Stadtverwaltung auf knapp 100.000 Euro, wobei ein Teil davon von Sponsoren übernommen wird. Das Programmheft ist online bereits unter heilbronn.de/kulturnacht verfügbar.

