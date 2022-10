Nachts Karrierechancen in Wertheim checken

Überall fehlen Fachkräfte - die Folgen bekommen wir alle zu spüren: Weil die Metzgerei um die Ecke dicht macht oder das Café in der Stadt Öffnungszeiten reduziert. Aktuell gefährdet der Personalengpass im Handwerk auch den Kampf gegen den Klimawandel: Es fehlen Fachkräfte, die Wärmepumpen einbauen oder Solaranlagen installieren können. Müssen wir uns an lange Wartezeiten und ein reduziertes Angebot gewöhnen? Oder gibt es Möglichkeiten, den Nachwuchsmangel in manchen Berufen zu stoppen? mehr...