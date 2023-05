Beleuchtete Fachwerkhäuser, Stelzenläufer, Live-Musik, Kulinarik und eine Vernissage: Nur ein kleiner Auszug von dem, was die Besucherinnen und Besucher in Bad Wimpfen erwartet.

Es ist "Lange KunstNacht" in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). Das Fachwerk in der Altstadt soll mit Lichttechnik in Szene gesetzt werden, es soll zahlreiche Kunstausstellungen, Lesungen, Renaissance Tänze, schwäbische Sketche und Live-Musik geben. Kostümierte Stelzenläufer sind unterwegs - und Besucherinnen und Besucher sollen sogar die Möglichkeit haben, an Orten zu bummeln, die regulär nicht zugängig seien.

Ab 19 Uhr geht es los

Bevor das Programm um 19 Uhr offiziell startet, wird um 18 Uhr in der Städtischen Galerie im Alten Spital die Ausstellung "BLICK ZURÜCK NACH VORN….Malerei | mixed media | Druckgraphik" von Ulla von Gemmingen mit einer Vernissage eröffnet.

Ein weiteres Highlight soll die Feuer-Tanzshow nach Einbruch der Dunkelheit im Spitalhof werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.