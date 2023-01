Nach dem milden Jahresauftakt freuen sich Winzer und Landwirte über den Frost, denn der sei gut für die Pflanzen. Straßenmeistereien dagegen warnen.

Der Winter ist zurück, die Temperaturen ziehen auch in der Region Heilbronn-Franken an. Rainer Reuss freut sich über den Frost. Der Seniorchef eines Gemüseanbaus in Oedheim (Kreis Heilbronn) blickt erwartungsvoll auf einen matschig glänzenden, gepflügten Acker.

Bald würden die Bodenteilchen durch den Frost gesprengt. "Sie zerfallen dann zu einem schönen, feinen Boden. Da kann man wunderbare Saaten oder Pflanzungen machen", erklärt der Landwirt seine Freude.

Rainer Reuss, Gemüsebauer aus Oedheim. SWR

Frost ist wichtig für gesunde Pflanzen

Gut für die Rebe - sagt auch Winzer Christian Hirsch aus Leingarten (Kreis Heilbronn). Durch die Kälte werde der natürliche Vegetationszyklus beibehalten. Dabei gehe es um eine "Temperatursumme", erklärt der Winzer. Dadurch, dass es bereits jetzt einer der wärmsten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnung sei, sei schon "ordentlich Temperatursumme da". Weiterhin zu warmes Wetter wirke sich negativ aus. "Deswegen sind wir Winzer auch Freunde der Jahreszeiten", so Hirsch.

Streufahrzeuge auf Glätte und Schnee vorbereitet

In den Autobahnmeistereien wird genau beobachtet, was die maritime Polarluft in der Region bewirkt. Die Autobahn Gesellschaft, die auch für die Region Heilbronn-Franken zuständig ist, appelliert an die Autofahrerinnen und -fahrer, ihre Fahrweise an die Witterung anzupassen. Die Mitarbeitenden seien gut auf die sinkenden Temperaturen vorbereitet, aber auf die Unterstützung der Fahrenden angewiesen.

Petra Hentschel, Pressesprecherin der Autobahn Gesellschaft Südwest, sagt: "Wir bitten darum, Streufahrzeuge nicht zu überholen und Abstand zu halten, weil sie sind dazu da, die Strecke freizumachen und Sole zu sprühen bei Glatteis."